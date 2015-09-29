Восени до лав армії планують призвати 11 тисяч українців

Про це стало відомо із розпорядження уряду №1000-р від 23 вересня.

Зазначається, що загалом підлягають мобілізації 11 тисяч 6 осіб. При цьому до ЗСУ повинні направити 5 тис. 206 українців, до Нацгвардії - 5 тис.

У столиці, зокрема, призову, згідно з планом, підлягають 400 громадян.

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Найбільше осіб планують призвати на Дніпропетровщині - 1 тисячу 94 особи, найменше - на Донеччині, Луганщині та Закарпатті (180, 100 і 140 осіб відповідно).

Наголошується, що Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту доручили перерахувати до 5 жовтня кошти Міноборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 983 тис. 400 гривень та 157 тис. 344 гривні відповідно.