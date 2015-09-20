Порошенко негайно оголосить мобілізацію у разі загострення ситуації на Донбасі
Петро Порошенко зазначив, що все залежить від подальшого розвитку подій на фронті.
Президент України Петро Порошенко негайно оголосить мобілізацію за умови загострення ситуації на Донбасі.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.
"Коли ви мене питаєте, чи буде нова хвиля мобілізації, не буде... Якщо буде загострення на фронті - буде негайно оголошена мобілізація", - підкреслив Порошенко.
При цьому, за його словами, якщо будуть продовжуватися мирні процеси, і відбудеться виведення іноземних військ з території України, повернення українського контролю над державним кордоном, над неконтрольованою зараз ділянкою кордону на сході держави, то розміри мобілізації будуть зменшені.
"Найближчим часом оголошувати мобілізацію я не планую, і це головне повідомлення", - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, остання, шоста, хвиля мобілізації закінчилася в серпні. На військову службу за шість хвиль мобілізації до лав Збройних сил України прийшли 210 тисяч чоловік.
22 серпня президент заявив, що необхідності в проведенні наступної, сьомої, хвилі мобілізації на даний момент немає.