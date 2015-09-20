Порошенко негайно оголосить мобілізацію у разі загострення ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко негайно оголосить мобілізацію за умови загострення ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Коли ви мене питаєте, чи буде нова хвиля мобілізації, не буде... Якщо буде загострення на фронті - буде негайно оголошена мобілізація", - підкреслив Порошенко.

При цьому, за його словами, якщо будуть продовжуватися мирні процеси, і відбудеться виведення іноземних військ з території України, повернення українського контролю над державним кордоном, над неконтрольованою зараз ділянкою кордону на сході держави, то розміри мобілізації будуть зменшені.

"Найближчим часом оголошувати мобілізацію я не планую, і це головне повідомлення", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, остання, шоста, хвиля мобілізації закінчилася в серпні. На військову службу за шість хвиль мобілізації до лав Збройних сил України прийшли 210 тисяч чоловік.

22 серпня президент заявив, що необхідності в проведенні наступної, сьомої, хвилі мобілізації на даний момент немає.