Екс-заступник начальника Полтавської ДАІ погорів на хабарі

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Полтавській області.

За її даними, співробітники Служби безпеки України спільно із внутрішньою безпекою міліції та прокуратурою затримали на хабарі начальника відділення ДАІ по одному з районів Полтавської області.

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Підполковник організував механізм вимагання грошей від приватних автоперевізників за неперешкоджання підприємницькій діяльності. Співробітники спецслужби затримали міліціонера у службовому автомобілі під час отримання чергового хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Джерела УНІАН в міліції повідомили, що, за попередньою інформацією, міліціонер отримав 1 тис. грн. Затриманим є Володимир Голтвянський, який раніше працював заступником Петра Блажівського — колишнього начальника УДАІ в Полтавській області, якого затримали за хабар.