Краматорські міліціонери пройшли передвиборний інструктаж (фото)

16:10, 01 жовтня 2015
Суспільство
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Особовий склад Краматорського МВ пройшов інструктаж з організації охорони громадського порядку під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 р.

hi.dn.ua

Як повідомляє Hi.dn.ua, співробітники міліції отримали всю необхідну інформацію про законодавчу базу, яка безпосередньо стосується проведення виборів, а також були проінструктовані щодо реагування на ті чи інші порушення під час виборчого процесу.

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hi.dn.ua

Нагадаємо, Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.

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