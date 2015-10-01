Краматорські міліціонери пройшли передвиборний інструктаж (фото)
16:10, 01 жовтня 2015Суспільство
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Особовий склад Краматорського МВ пройшов інструктаж з організації охорони громадського порядку під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 р.
Краматорські міліціонери пройшли передвиборний інструктаж / hi.dn.ua
Як повідомляє Hi.dn.ua, співробітники міліції отримали всю необхідну інформацію про законодавчу базу, яка безпосередньо стосується проведення виборів, а також були проінструктовані щодо реагування на ті чи інші порушення під час виборчого процесу.
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Краматорські міліціонери пройшли передвиборний інструктаж / hi.dn.ua
Нагадаємо, Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.
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