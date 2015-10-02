У Миколаєві міліція домоглася демонтажу політреклами із символікою нової поліції

Про це йдеться в повідомленні Управління МВС України в Миколаївській області.

Зокрема, як зазначають у міліції, в Миколаєві з'явилися білборди, на яких політична партія "Блок Петра Порошенка", повідомляючи про свою діяльність, використовувала зображення патрульного поліцейського.

Тому з метою недопущення формування в населення думки про можливу єдність правоохоронців із будь-якими політичними рухами, УМВС у Миколаївській області звернулося до обласної державної адміністрації, до власника конструкцій білбордів й направило запит до офісу партії, що використовувала у своїй агітації символіку нової поліції.

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"Врахувавши позицію УМВС України, представники політичної партії ухвалили рішення про неможливість використання зазначених агітаційних плакатів та їх демонтаж", - повідомили в УМВС України в Миколаївській області.

Як повідомлялося, раніше також начальник Одеської обласної міліції Гіоргі Лорткіпанідзе пообіцяв, що політична реклама із символікою нової поліції буде демонтована в регіоні.