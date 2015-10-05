Майже 80% українців вважають, що влада погано справляється із боротьбою з корупцією - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Опитування показало, що оцінюючи, наскільки добре влада справляється з різноманітними завданнями, найкраще респонденти оцінюють забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій – це єдине завдання, виконання якого частіше оцінюється добре, ніж погано (відповідно 44,1% і 27,5%).

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Реалізація інших завдань частіше оцінюється відносною чи абсолютною більшістю респондентів погано. Найгірше оцінюється діяльність стосовно боротьби з корупцією (78,9% вважають, що влада з цим погано справляється), скорочення інфляції (76,3%), стимулювання економічного росту (74%), поінформували в Центрі Разумкова.

Респондентам також ставилося питання, чи згодні вони терпіти певні матеріальні труднощі задля реалізації реформ в країні. 10,1% відповіли, що вони «готові терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни», 28,4% – що вони «якийсь час готові потерпіти, але недовго (не більше року)», 26,7% – не готові, бо не вірять в успішність реформ, а 29,5% – не готові через те, що їх матеріальне становище вже зараз нестерпне.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 19 вересня 2015 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося у рамках моніторингу ставлення громадян до реформ в Україні. Дослідження проведене за підтримки уряду Швеції.