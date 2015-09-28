У разі окупації понад чверть українців протестували б, ще чверть взялися б за зброю - опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування громадської думки жителів України стосовно методів опору інтервентам/окупантам, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, на запитання яким діям респонденти надали би перевагу в умовах іноземної збройної інтервенції у їхнє місто чи село, 28,6% респондентів відповіли, що видом опору обрали би участь в перелічених акціях громадянського спротиву.

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Водночас, 23,8% респондентів обрали варіант - чинити збройний опір.

При цьому, 18,4% не визначилися зі своєю думкою, 13,1% воліли б нічого не робити, 11% – виїхали б у безпечніший регіон України, 3,2% обрали виїхати за кордон, а 1,9% – відмовилися відповісти.

Крім того, на запитання, яким діям респонденти надали би перевагу в умовах іноземної збройної окупації їхнього міста чи села, відповіді респондентів розподілилися таким чином: 26% – взяли би участь в акціях громадянського опору, 25,2% обрали б варіант - чинити збройний опір.

Водночас, 18,5% не визначилися зі своєю думкою, 13,1% воліли би нічого не робити, 11,9% хотіли б виїхати у безпечніший регіон України, 3,4% – виїхати за кордон, а 1,9% – відмовилися відповісти.

*** З 31 серпня по 13 вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення громадської організації «Центр стратегічних досліджень» і Міжнародного центру з ненасильницьких конфліктів (International Center on Nonviolent Conflict) опитування громадської думки жителів України.

Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютерних технологій (CATI) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років, опитано одна тис. респондентів. Опитування відбувалося у всіх регіонах України (крім АР Крим), в т.ч. і на територіях Донецької і Луганської областей, які тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки дослідження з ймовірністю 0.95 не перевищує 3.4% (теоретична похибка складає 3.1%, дизайн-ефект – 1.1). Крім статистичної похибки є також систематична похибка за рахунок використання опитування за стаціонарними телефонами, які має менше половини населення, що може додати до похибки ще близько 2%. Загальна похибка дослідження з ймовірністю 0.95 не перевищує 5.4%.