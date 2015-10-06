У Краматорську затримали інформатора бойовиків, який намагався зібрати дані про штаб АТО

Служба безпеки України в Краматорську затримала інформатора терористичної організації "ДНР", який намагався отримати інформацію про штаб антитерористичної операції. Про це розповіли у прес-центрі СБУ.

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Відзначається, що виконуючи завдання терористів, він збирав і передавав інформацію про розташування, засоби і маршрути руху сил Збройних сил України, а також намагався зібрати відомості про штабі АТО в Краматорську.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відзначимо, раніше в Запоріжжі СБУ виявила мережу інформаторів так званої "ДНР".