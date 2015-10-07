Львівська чиновниця вирішила звільнитися після "церковного скандалу"

Начальник управління культури Львівської міськради Ірина Магдиш у середу, 7 жовтня, написала заяву на звільнення після того, як міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що «навряд чи зможе працювати з нею в одній команді».

«Я уже написала заяву про відставку, бо ситуація зайшла у глухий кут», – сказала Ірина Магдиш у коментарі ZAXID.NET.

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Керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна підтвердила відставку Магдиш з посади. За її словами, таке рішення її безпосередньої підлеглої стало для неї несподіванкою.

«Ірина Магдиш – дуже професійна людина, у мене ніколи не було зауважень до її роботи, але це її особисте рішення і його треба поважати», – сказала Галина Слічна.

Нагадаємо, що у середу вранці міський голова Львова Андрій Садовий опублікував у Facebook пост із вибаченням за слова Ірини Магдиш з критикою надмірної, на її думку, присутності церкви у культурному дозвіллі мешканців віддалених районів Львова.

«Вірю, що вміння і таланти пані Ірини будуть корисними в місті. Але я особисто вже навряд чи зможу з нею працювати в одній команді», – додав також Садовий.

Напередодні «Українська правда» опублікувала інтерв’ю журналістки Катерини Сєргацкової з Іриною Магдиш, де вона, серед іншого, висловила критичні зауваження на адресу церкви. Магдиш не уточнювала назви конфесії, однак з контексту можна було зробити висновок, що йдеться про УГКЦ.

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«Є райони (у Львові - Ред.), де взагалі нічого немає – жодного культурного центру, жодної бібліотеки, театру або кінотеатру. Це мертві райони в культурному сенсі. Єдина розвага для людей в такому районі - церква. І церква починає на цьому жирувати і зловживати страшним чином, – зокрема, сказала Ірина Магдиш. – Якщо людина звикла ходити до церкви як на єдину розвагу у своєму світі, і вносити пожертвування, то церква буде процвітати».

«Я не проти релігії, це особиста справа людини, – уточнила Ірина Магдиш. – Але церква не має бути єдиною інституцією і культурною пропозицією. Ми маємо пропонувати людям інші можливості».