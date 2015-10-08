Вперше у Маріуполі відбудеться турнір найсильніших атлетів України і Європи

За звання найсильнішої команди будуть змагатися збірна найсильніших людей України зі збірною Європи, передає місцевий сайт 0629.

Головний рефері турніру - відомий український стронгмен Василь Вірастюк.

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Атлети покажуть силу у 6 видах вправ: перетягування двох броньованих "Кугуарів" загальною вагою 13 тонн, перекидання куль кожна вагою 160 кг, піднімання однією рукою гантелі вагою 95 кг і багато іншого.