Вперше у Маріуполі відбудеться турнір найсильніших атлетів України і Європи

10:38, 08 жовтня 2015
Суспільство
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Цієї суботи, 10 жовтня, вперше в Маріуполі відбудеться матчева зустріч найсильніших атлетів України і Європи.

0629.com.ua

За звання найсильнішої команди будуть змагатися збірна найсильніших людей України зі збірною Європи, передає місцевий сайт 0629.

Головний рефері турніру - відомий український стронгмен Василь Вірастюк.

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Атлети покажуть силу у 6 видах вправ: перетягування двох броньованих "Кугуарів" загальною вагою 13 тонн, перекидання куль кожна вагою 160 кг, піднімання однією рукою гантелі вагою 95 кг і багато іншого.

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