Вперше у Маріуполі відбудеться турнір найсильніших атлетів України і Європи
10:38, 08 жовтня 2015Суспільство
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Цієї суботи, 10 жовтня, вперше в Маріуполі відбудеться матчева зустріч найсильніших атлетів України і Європи.
Найсильніші атлети зустрінуться в Маріуполі / 0629.com.ua
За звання найсильнішої команди будуть змагатися збірна найсильніших людей України зі збірною Європи, передає місцевий сайт 0629.
Головний рефері турніру - відомий український стронгмен Василь Вірастюк.
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Атлети покажуть силу у 6 видах вправ: перетягування двох броньованих "Кугуарів" загальною вагою 13 тонн, перекидання куль кожна вагою 160 кг, піднімання однією рукою гантелі вагою 95 кг і багато іншого.
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