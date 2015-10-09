В Міносвіти заявили, що обов’язкового тестування з іноземної мови на ЗНО-2016 не буде

Про це йдеться у змінах до наказу Міністерства освіти і науки, опублікованих на сайті відомства. "Державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня буде проведено з 5 до 30 травня 2016 року з трьох предметів – української мови (у формі зовнішнього незалежного оцінювання), іноземної мови (у навчальних закладах), математики або історії України (у формі зовнішнього незалежного оцінювання, незалежно від профілю навчального закладу випускник має право обрати один із зазначених предметів)", – йдеться в повідомленні.

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У Міносвіти зазначили, що зміни внесли, "враховуючи звернення громадських організацій, батьків та учнів". Крім того, самі тестування дещо змістили у часі.

16 вересня цього року Міністерство освіти видало наказ, згідно з яким державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх середніх шкіл мали провести з 16 до 30 травня 2016 року з трьох предметів в рамках ЗНО – української мови та літератури, іноземної мови, історія або математики (на вибір).