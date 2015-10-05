Яценюк: Іншої системи вступу до вузів, крім ЗНО, не буде

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Яценюк також зазначив, що закон про вищу освіту є прогресивним і «великим досягненням». «Цей закон ми почали розробляти у 2012 році, ще перебуваючи в опозиції», - наголосив він та додав, що цей процес очолила нинішній голова парламентського комітету з питань освіти й науки Лілія Гриневич та інші співавтори.

Цей закон, підкреслив глава Уряду, дав вищим навчальним закладам додаткову автономію, зокрема фінансову – відтепер вони можуть відкривати рахунки в банках, а не лише в Державному казначействі.

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Яценюк наголосив, що певні положення цього закону потребують імплементації, в тому числі – в питанні держзамовлень: «Ми це зробимо. Ми впровадимо схему «гроші ходять за дитиною». Нехай отримують ваучер і самі обирають вищий навчальний заклад. Треба відмовлятися від «советщини».

«Ми передбачили стимули для кращих студентів. Чим краще ти навчаєшся, тим більшу стипендію отримуєш», – наголосив він.

За цим законом також створено агентство з забезпечення якості вищої освіти. «Ми по-іншому не позбудемося ВНЗ, які друкують дипломи», - додав Яценюк і наголосив, що завдяки скороченню неефективних вузів держава зможе «концентрувати фінансові бюджетні ресурси на тому, щоб розвивалися ті, які здатні давати освіту».

Він окремо зупинився на питанні професорсько-викладацького складу: «Це також потребує серйозної уваги».

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Реформування середньої освіти глава Уряду назвав складнішим питанням, ніж проведення змін у вищій школі: «Ми збудували стіну, не маючи фундаменту».

Яценюк нагадав, що обговорював питання реформ в середній освіті з директорами київських шкіл, які перемогли у відкритих конкурсах на посади.

Він наголосив на необхідності впровадити виборність директорів шкіл по всій Україні, як уже були проведені конкурси в Києві та плануються в Чернівцях.

Окрім того, необхідно передбачити ширшу фінансову автономію шкіл.

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Яценюк також зазначив, що один комплект підручників на рік коштує мінімум 1050 грн, в той час як найдешевший планшетний комп’ютер - близько 2 тис. грн. «Це означає, що планшет окупається за два навчальні роки», - зазначив він і додав, що планшети також полегшуватимуть спілкування учнів із батьками та вчителями і між педагогами й батьками.

Глава Уряду підкреслив, що реформування середньої освіти потребує політичної волі. Яценюк зазначив, що мета – не закривати школи, а створити якісну систему освіти і відкрити для цих дітей можливість здати ЗНО і отримати якісну вищу освіту.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Міністерстві освіти, як і в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) вважають реальною загрозу, що ЗНО-2015 може стати останнім. Міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив, що в міністерстві "саме зараз працюють над тим, щоб запланувати в бюджеті на наступний рік всі необхідні витрати".

"Всі загрози, озвучені Ігорем Лікарчуком, абсолютно реальні. Але ми плануємо не просто зберегти, але і в подальшому розвивати ЗНО. Для того і працюємо", - зазначив Квіт.