Ісландія ратифікувала угоду про спрощене оформлення віз з Україною
17:23, 09 жовтня 2015Суспільство
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В Ісландії ратифікували угоду про спрощення оформлення віз для громадян України.
REUTERS
Про це повідомив посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров в "Твіттері".
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"Новини з Рейк'явіка: Ісландія ратифікувала угоду з Україною про спрощення оформлення віз", - написав український дипломат.
Андрій Олефіров також додав, що угода набере чинності до кінця поточного року. Ісландія не є країною ЄС, але знаходиться в шенгенській зоні.
Новини з Рейк'явіка: Ісландія ратифікувала угоду з Україною про спрощення оформлення віз Набрання чин - до кінця року pic.twitter.com/QIXnAxT1xW
— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) October 9, 2015
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