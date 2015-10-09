Ісландія ратифікувала угоду про спрощене оформлення віз з Україною

Про це повідомив посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров в "Твіттері".

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"Новини з Рейк'явіка: Ісландія ратифікувала угоду з Україною про спрощення оформлення віз", - написав український дипломат.

Андрій Олефіров також додав, що угода набере чинності до кінця поточного року. Ісландія не є країною ЄС, але знаходиться в шенгенській зоні.