Лікарі встановили Мосійчуку попередній діагноз та перевели його до спецпалати

Про це повідомили прес-служба політика на його сторінці у Фейсбуці.

"Завершився консиліум лікарів - Ігорю Мосійчуку встановлено попередній діагноз і переведено з реанімації до спецпалати. Наразі до нього повинен пройти адвокат. Діагноз поки що не підлягає розголошенню без згоди самого Ігоря", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Мосійчуку учора, 8 жовтня, викликали лікарів "швидкої" до Апеляційного суду, де розглядалася його скарга на запобіжний захід у вигляді арешту.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.