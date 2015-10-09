На Дніпропетровщині затримали бойовика "ДНР", який намагався сформувати "партизанський загін" (відео)

У місті Тернівка Дніпропетровської області Служба безпеки України затримала члена терористичної організації «ДНР».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 35-річний місцевий мешканець влітку 2015 року пройшов спеціальну підготовку у тренувальному таборі бойовиків на території анексованого Криму та брав активну участь у діяльності терористичної організації.

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«За завданням своїх кураторів він намагався сформувати «партизанський загін» для здійснення диверсій і терористичних актів на території західного Донбасу. Також через російські соціальні мережі зловмисник передавав бойовикам інформацію про дислокацію та переміщення українських підрозділів, вів активну антиукраїнську агітацію», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали терориста на автостанції м. Тернівка під час спроби виїхати до анексованого Криму. У зловмисника вилучено дві бойові гранати Ф-1 та РГД-5, які він намагався застосувати проти членів оперативно-слідчої групи. За результатами обшуку його помешкання правоохоронці вилучили ще дві гранати РГД-5 із запалами, засоби спілкування та символіку так званої «новоросії», зазначається в повідомленні.

У рамках кримінального провадження зареєстрованого слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.