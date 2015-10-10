Росія скуповує політичних прихильників в Європі, витрачаючи на це величезні гроші - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав на прес-конференції на базі центру підготовки СБУ в селі П'ятихатки Київської області.

«Я нещодавно зустрічався з партнерами, і ми знаємо про те, що РФ скуповує, скажімо так, політичних прихильників у Європі, витрачаючи на це величезні кошти, намагаючись поставити Україну на коліна... Росія спалила всю свою агентуру впливу за кордоном. Це правда. І якщо проаналізувати іноземні ЗМІ, то ви зможете побачити, хто з політиків тих країн всупереч позиції держави активно виступає на захист дій Росії, а ми потім просто аналізуємо трафіки сполучень», - заявив Грицак.

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Він зазначив, що навіть в Україні зараз працюють підприємства, які не роблять нічого для того, аби переорієнтувати ринки збуту в РФ на якісь інші регіони.

«У нас є безліч важливих людей, у яких є бізнес в Росії або у яких є бізнес, інтегрований з Росією. Ми бачимо, як РФ лобіює свої інтереси на території Європи», - підкреслив голова СБУ.