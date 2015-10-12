Замголову "Свободи" Панькевича викликають на допит в ГПУ

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Панькевич.

Він розповів, що сьогодні о 7:00 ранку до його будинку у місті Броди Львівської області з постановою про обшук прийшли троє слідчих Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України, по периметру будівлі були виставлені 5 автоматників з масками на обличчі.

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Понятими під час обшуку були солдати однієї з військових частин, яка дислокується у місті Броди.

Панькевичу надали ухвалу Печерського суду Києва від 24 вересня 2015 року, у якій зазначено, що обшук відбувається у справі щодо 20 лютого 2014 року, коли відбувся розстріл Небесної сотні. За словами свободівця, того ранку він був біля готелю "Україна", допомагав виносити поранених.

На момент обшуку в помешканні перебував Панькевич з дружиною та двоє їхніх дітей – учнів початкової школи.

"Коли слідчі показали ухвалу Печерського суду від 24 вересня, я не повірив очам, адже там йшлося про події 20 лютого 2014 року на Майдані, коли відбувся розстріл Небесної сотні. Йшлося про номер в готелі "Україна" в якому я проживав, де було відчинене вікно. Я повідомив слідчому, що того дня я знімав події на відеокамеру, є фото які давно викладені в соцмережах", - розповів Панькевич.

Він зазначив, що обшук тривав більше трьох годин, в нього вилучили офіційно зареєстрований мисливський карабін, "який слідчий чомусь називав автоматом", і відеокамеру. Після цього вручили повістку на допит у ГПУ на 16 жовтня в якості свідка.

"Я розцінюю це як продовження серії обшуків, арештів і переслідувань націоналістів метою яких є знищити "Свободу", як політичну силу, яка протистоїть владі", - заявив Панькевич.

У прес-службі Львівської обласної прокуратури та управління СБУ у Львівській області обшуки у "свободівців" на Львівщині не коментують, посилаючись на те, що на місці працюють представники центральних апаратів цих відомств.