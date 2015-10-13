Люди без російського громадянства в Криму піддаються дискримінації – правозахисники

Про це 12 жовтня на конференції «Київський діалог» повідомили правозахисники Ольга Скрипник і Сергій Заєць, передає Крим.Реалії.

«Люди, які не мають російського паспорту, отриманого в Криму, у них обмежений доступ до медичних послуг, особливо якщо ми говоримо про безкоштовне медичне обслуговування. У нас є приклади, коли в заявах чітко сказано, що особи без російського громадянства не мають доступу до деяких послуг. Крім цього, є проблема з терапією для наркозалежних, оскільки в Росії немає такої терапії, яка була в Україні», – зазначає Ольга Скрипник.

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Ще одна побутова проблема, з якою доводиться стикатися кримчанам, які не мають російського громадянства, – це працевлаштування, де українці також піддаються дискримінації, кажуть правозахисники.

«Є оголошення про працевлаштування, і люди, які не мають російських паспортів, а такі є, вони принципово не беруть їх, або люди, які написали так званий відмову від російського громадянства, вони також дискримінуються в працевлаштуванні»,–зазначила Ольга Скрипник.

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Як повідомлялося, Крим і Севастополь анексовані Росією 20 лютого 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила цю дату початком тимчасової окупації півострова.