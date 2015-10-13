Російський виробник ЗРК "Бук" заявив, що ракета, яка збила MH17, була випущена ще у СРСР

Про це заявив глава концерну «Алмаз-Антей» Ян Новіков, передає «Газета.Ru».

«Якщо це був «Бук», то це однозначно ракета 9М38. Остання ракета такого типу була випущена в СРСР в 1986 році», - сказав він.

Між тим зазначається, що Збройні сили Росії в 2011 році зняли з озброєння тип ракети, якою був збитий Boeing.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі, хто знаходилися на борту літака 298 осіб загинули.

Більшість жертв – піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Олександр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують залучення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомиkf, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.