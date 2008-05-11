Шлях України в ЄС лежить через Конституцію

Якщо Україна хоче наближатися до ЄС, то слід проводити конституційну реформу. На цьому наголосив віце-прем’єр міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ сьогодні під час дебатів, присвячених відзначенню Дня Європи в Україні.

Як передає Урядовий портал, під час цих дебатів обговорювалося питання укладення нової посиленої угоди між Україною та ЄС, вступ України до СОТ, міграційно-візові аспекти відносин між Україною та ЄС, тощо.

«Якщо ми хочемо наближатися до ЄС, то нам треба проводити конституційну реформу», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

На його переконання, щоб Україна не стала відстійником для нелегальних мігрантів, «ми повинні якнайшвидше інтегруватися до ЄС».

Крім того, Г.НЕМИРЯ зауважив, що «потрібно відмовитися від тези: Україна у занепаді - Європа процвітає». «Нам слід відповісти на запитання, чи здатна наша країна скористатися можливостями, які відкриваються зі вступом 16 травня до СОТ та створення зони вільної торгівлі з ЄС, – сказав віце-прем’єр під час публічної дискусії.

Також у цих дебатах висловили свою думку представники Міністерства закордонних справ України, дипломатичного корпусу та громадських організацій.