Китай офіційно повідомяє, хто будуватиме авіалайнери

Китай офіційно представив компанію, яка будуватиме китайські пасажирські авіалайнери. Церемонія відбулася в Шанхаї, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Сіньхуа.

Нова компанія, China Commercial Aircraft Co., має статутний капітал у розмірі 19 млрд юанів (близько 2,7 млрд дол.), її основні акціонери - центральний уряд і адміністрація Шанхаю. До складу власників літакобудівної корпорації також увійдуть авіапромислові компанії China Aviation Industry Corporation I і China Aviation Industry Corporation II.

Держрада КНР схвалила створення нової авіабудівної компанії в лютому 2007 р. Планувалося, що це дозволить країні власними силами виготовляти літаки із злітною вагою в 100 т - саме таку злітну вагу мають авіалайнери, розраховані більш ніж на 150 місць.