У Херсоні провалилася вулиця

В Херсоні на одній з центральних вулиць - Перекопській – стався провал проїжджої частини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, ніхто не постраждав. Аварійні служби були своєчасно попереджені щодо провалу.

Провал на проїжджій частині глибиною близько 2 м і завдовжки 2 м стався в результаті вимивання ґрунту. Місце аварії огороджено попереджувальною стрічкою.