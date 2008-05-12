У Херсоні провалилася вулиця
10:36, 12 травня 2008Суспільство
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Аварійні служби були своєчасно попереджені
В Херсоні на одній з центральних вулиць - Перекопській – стався провал проїжджої частини.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, ніхто не постраждав. Аварійні служби були своєчасно попереджені щодо провалу.
Провал на проїжджій частині глибиною близько 2 м і завдовжки 2 м стався в результаті вимивання ґрунту. Місце аварії огороджено попереджувальною стрічкою.
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