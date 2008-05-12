Луганський губернатор зупинив усі атракціони в області

У Луганській області за розпорядженням голови обласної державної адміністрації Олександра АНТІПОВА призупинено експлуатацію усієї атракціонної техніки та пересувних луна-парків для проведення ретельної перевірки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

Створено також слідчу комісію для розслідування причин аварії атракціону 9 травня в сквері «Дружба» в Луганську, в результаті якої загинули двоє осіб, ще 8 постраждали.

Сьогодні під час апаратної наради в Луганській облдержадміністрації заступник губернатора Юрій ХУНОВ повідомив, що загрози життю постраждалих під час аварії каруселі немає.

За його словами, стан двох постраждалих, які перебувають на лікуванні у відділенні нейротравми обласної клінічної лікарні, стабільно тяжкий. Стан інших, які лікуються у хірургічних відділеннях лікарень Луганська, стабільний. Усі постраждалі забезпечені необхідними медикаментами, запевнив Ю.ХУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, трагедія на атракціоні в Луганську сталася 9 травня о 21.30. Карусель "Центрифуга" несподівано нахилилась і, зачепившись за залізний поміст, переламалася навпіл. На час трагедії на «Центрифузі» були заповнені всі 32 місця – по дві особи в одній кабінці.

Заступник міського голови Луганська Олександр ТКАЧЕНКО 11 травня заявив, що власники атракціону «центрифуга» у сквері «Дружба» не мали дозволу на здійснення підприємницької діяльності.

Крім тогою, за його даними, технічну експертизу «центрифуги» у парку «Дружба» було проведено у 2006 році і дозвіл було видано лише на рік. У травні 2007 року збіг термін цього дозволу.

Також, сказав він, «центрифуга» у парку «Дружба» експлуатується з 1991 року і була завезена з Чехії як така, що відпрацювала там свій термін (10 років).