У РФ заявили, що міжнародна комісія щодо "Боїнга" спотворила результати їх "розслідування"

Про це заявляють у прес-службі російського концерну "Алмаз-Антей".

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"Поява в доповіді, оприлюдненій голландською стороною 13 жовтня, карти із районом, нібито розрахованим концерном "Алмаз-Антей" в якості можливого району запуску ракети ("Бука" за "МН17"), є яскравим прикладом недобросовісного використання міжнародною комісією наданих нами матеріалів", - стверджують у прес-службі.

"Малюнок з картою, наведений у звіті..., позначає можливий район пуску ракети ЗРК "Бук" за версією міжнародної технічної комісії. Ця версія була прийнята фахівцями концерну в якості вихідних умов при підготовці другої частини натурного експерименту з підривом ракети 9М38М1 у фюзеляжу літака Іл-86 і в рамках цього експерименту була переконливо спростована", - підкреслюють в концерні.

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Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою "Бук".