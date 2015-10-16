Погода на сьогодні: п'ятниця потішить сухим і сонячним днем

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Сьогодні, 16 жовтня, по всій території України буде ясно, можлива мінлива хмарність.

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У західних областях вдень повітря прогріється до +11..+13, на Закарпатті до +16. Уночі буде прохолодно, але заморозків не прогнозують: 0..+5.

На півночі і в центрі вдень +11..+13, вночі синоптики прогнозують -1..+1.

У південному регіоні метеорологи очікують вдень +11..+13, у Криму до +15. Нічна температура знизиться до -1..+2, на півдні Одещини та в Криму до +6.

На сході України стовпчик термометра вдень підніметься до +10..+12, нічна температура складе близько -1..+1.

Погода в Києві буде ясною. Вдень +11..+13, вночі можливі заморозки до -1.