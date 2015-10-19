ОЗУ і влада чинять протидію в боротьбі з незаконними обмінниками - правозахисники

Про це в ході прес-конференції в УНІАН, присвяченій проміжними підсумками боротьби з тіньовим ринком обміну валют у рамках акції «Стоп нелегал», заявили правозахисники та активісти.

Зокрема, за словами одного з правозахисників - Володимира Касіра, після його активної діяльності у боротьбі з незаконними обмінниками в ніч на 14 жовтня злочинці спалили його автомобіль.

«Бандити мене переслідували не один день, при співробітниках поліції та міліції. Бандити погрожували мені спалити машину, і у разі продовження активних дій застрелити. Так і вийшло, що 14 жовтня спалили мою машину. Міліція не діє. Ми були сьогодні в МВС – нас просто слухати не хочуть. Незважаючи на те, що мені спалили машину, зупинятися я не збираюся», - сказав Касір.

Правозахисник нагадав, що в Києві існує близько 1,5 тис. нелегальних обмінних пунктів, чистий дохід яких становить близько 20 млн грн.

«На війну у нас, за словами президента, в день йде по 5 млн грн, а 20 млн грн щодня незаконно «гуляють» по столиці, з яких до казни не потрапляє жодного податку. Економічний тероризм просто в Києві», - зазначив він.

За словами присутнього на прес-конференції правозахисника Руслана Кисельова, основну боротьбу з незаконними обмінниками повинна вести міліція, оскільки у Національного банку немає важелів тиску, крім позбавлення ліцензії, а у зазначених установ ліцензії відсутні.

«У цій боротьбі по незаконних обмінниках грає міліція, Національний банк не може скласти документи, що цей пункт працює незаконно. Тільки міліція може їх закривати, якщо вони кажуть, що не можуть цього робити, то вони просто не хочуть цього робити», - сказав він.

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Як повідомив присутній на прес-конференції правозахисник Олександр Гладкий, завдяки діям активістів було перевірено близько 30 нелегальних обмінних пунктів.

«Рейди були в 30 обмінниках у різних районах Києва, але з 30 на сьогодні 20 продовжують працювати. Ми виявляємо обмінники, викликаємо міліцію, поліцію, все фіксується, але через 2 години після від'їзду міліції незаконний обмінник відкривається знову», - сказав Гладкий.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні співробітники податкової міліції, прокуратури та управління Міністерства внутрішніх справ Києва виявили та вилучили в ході обшуку в незаконних пунктах обміну валют 4 млн дол. і 7 млн грн.

У липні співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Добовий оборот валюти, яка виводилася «в тінь», становив понад 3 млн дол. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тис. дол., 40 тис. євро та 100 тис. грн.