Львівські діти підтримали атомну енергетику малюнками

Поштою до Компанії доставили малюнки мирного атому та АЕС, такими, як їх бачать молодші школярі, котрі ніколи не бачили атомної електростанції.

Історія цієї несподіванки – патріотично-виховна. Як написали у себе на сторінці у мережі Facebook освітяни, керівництво Комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» вирішило, що необхідно підтримати українських атомників у складний час, коли енергобезпека країни під загрозою і саме завдяки АЕС не доводиться вечорами сидіти при свічках.

«Необхідно дітям роз’яснювати, що таке мирний атом і наскільки він важливий для незалежності нашої держави. Молодші школярі з проблемами зору намалювали своє бачення використання мирного атому в Україні. Ми надіслали вітання з Міста Лева працівникам українських АЕС», — пишуть львів’яни.

У відповідь Енергоатом запросив дітлахів до столиці, де цього тижня відбуватиметься нагородження дітей із Запоріжчини, Хмельниччини, Рівненщини та Миколаївщини – регіонів АЕС – в рамках конкурсу малюнків «З Надією до Перемоги!». Втім, не лише екскурсією до головного офісу Компанії обмежиться візит маленьких художників – у рамках сприяння розвитку природничих та інженерних наук та STEM-освіти, школярі відвідають Музей води та Експериментаніум, де зможуть ближче познайомитись із походженням електроенергії та дізнатися про її фізичні властивості.