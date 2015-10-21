З початку літа українські прикордонники затримали понад тисячу незаконних мігрантів

З 15 червня в рамках операції "Кордон-2015" прикордонники затримали понад тисячу незаконних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

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За його словами, в цілому в рамках операції "Кордон-2015", яка проводиться ДПСУ спільно з іншими правоохоронними органами та колегами з країн ЄС, з 15 червня 2015 року було затримано 1163 незаконних мігранта, з яких 89 - неповнолітні.

Крім того, Слободян зазначив, що за останню добу прикордонниками було затримано 12 незаконних мігрантів, які намагалися потрапити до країн ЄС. Це були громадяни Іраку, Сомалі та Шрі-Ланки, яких виявили на ділянці Мукачівського загону.