Порошенко виступає за зниження податкового навантаження на зарплату

Про це він сказав під час відвідування ПАТ "Івано-Франківськцемент" у рамках робочої поїздки на Прикарпаття, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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На думку президента, зменшення податкового навантаження на зарплату виведе її з тіні та дасть можливість збільшити купівельну і економічну спроможність населення.