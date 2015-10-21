Порошенко виступає за зниження податкового навантаження на зарплату

16:32, 21 жовтня 2015
Суспільство
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Президент Петро Порошенко переконаний у необхідності зменшення податкового навантаження на заробітну плату.

Порошенко поддерживает снижение налогов на зарплату / УНИАН

Про це він сказав під час відвідування ПАТ "Івано-Франківськцемент" у рамках робочої поїздки на Прикарпаття, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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На думку президента, зменшення податкового навантаження на зарплату виведе її з тіні та дасть можливість збільшити купівельну і економічну спроможність населення.

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