У Маріуполі відкрили пам'ятник загиблим морякам (фото)

Про це повідомляє міський сайт 0629.com.ua.

Пам'ятник відкривали в поспіху. Навіть асфальт перед монументом укладали прямо перед приїздом почесних гостей.

Присутні люди – це дружини, діти і друзі загиблих в мирний час моряків. Про пам'ятник, біля якого зможуть вшанувати пам'ять рідних людей, вони мріяли тридцять років. Ось тільки не всі задоволені обраним місцем і самим монументом. Вся справа в тому, що цей пам'ятник не новий, а перероблений. Раніше тут вшановували пам'ять моряків, загиблих в роки Великої вітчизняної війни.

Однак, не всі вважають цей пам'ятник непотрібним. Для Лариси Левченко, чоловік якої загинув море 33 роки тому, це справжній подарунок.

Точно також вважає і маріупольчанка, яка вшановує пам'ять загиблих друзів свого чоловіка.

Пам'ять загиблих моряків вшанували хвилиною мовчання, а до підніжжя монумента поклали квіти.