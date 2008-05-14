Україна сподівається на спрощення візового режиму з Великою Британією
21:28, 14 травня 2008Суспільство
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Ющенко підніме питання
|Олександр ЧАЛИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.
О.ЧАЛИЙ сказав, що під час нинішнього візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії планується проговорити питання спрощення візового режиму між країнами.
«Є сподівання, що результати будуть позитивними», - сказав О.ЧАЛИЙ.
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