Україна сподівається на спрощення візового режиму з Великою Британією

Україна сподівається на спрощення візового режиму між Україною та Великою Британією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

О.ЧАЛИЙ сказав, що під час нинішнього візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії планується проговорити питання спрощення візового режиму між країнами.

«Є сподівання, що результати будуть позитивними», - сказав О.ЧАЛИЙ.