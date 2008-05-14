Відкрився 61-й Каннський кінофестиваль

У Каннах в середу ввечері урочисто відкрився 61-й Міжнародний кінофестиваль, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Серед кінозірок, які пройшли по знаменитій червоній килимовій доріжці в Палац фестивалів, були Денніс Хопер, Кейт Бланшетт, Джілліан Андерсон, Денні Гловек і Гаель Гарсія Берналь. Спеціальним сюрпризом відкриття Каннского кінофестивалю став виступ фолк-рокера зі США Річі Хевенса, який виконав свій хіт часів Вудстока "Freedom".

У конкурсі Каннського кінофестивалю в 2008 році 22 картини. Серед претендентів на "Золоту пальмову гілку" значаться володарі цієї престижної нагороди минулих років, зокрема, Вім Вендерс, брати Дарденни, Атом Егоян, а також інші титуловані режисери, наприклад, Клінт Іствуд, Стівен Содерберг, Філіп Гарель, Нурі Більге Джейлан. Очолює жюрі американський кіноактор Шон Пенн.

Каннський кінофестиваль, що вважається найпрестижнішим у світі, закриється 25 травня, коли на урочистій церемонії буде названий володар "Золотої пальмової гілки" і переможці в інших номінаціях.