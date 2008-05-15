Fitch знизило рейтинг України до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз рейтингу України з "позитивного" на "стабільний".

Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому учора Fitch.

Агентство аргументує це тим, що в Україні зростає ризик прискорення інфляції та збільшення дефіциту поточного рахунку.

Агентство затвердило довгострокові рейтинги дефолта емітента в іноземній та місцевій валюті на рівні "BB-", країнову стелю - "BB-", короткостроковий рейтинг дефолта емітента в іноземній валюті - "B".

"Не зважаючи на те, що покращення фундаментальних показників, надає підтримку рейтингам України, невизначена політична відповідь на короткострокові ризики для економіки не є переконливою, що виправдовує перегляд прогнозу на стабільний", зазначає Fitch.

Fitch підкреслює, що українська влада відмовляються брати до уваги поради Міжнародного валютного фонду щодо бюджету на 2008 рік.

Агентство зазначає, що більш чітка антиінфляційна стратегія влади могла б допомогти запобігти ризику виникнення високої інфляції й позначилася б позитивно на рейтингах України.