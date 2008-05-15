16 травня о 12.00 у мальовничому гаю на околиці міста Коростень, за 100 метрів від траси Київ-Ковель, у рамках Дев’ ятого Всеукраїнського фестивалю сучаної української літератури «Просто так» розпочнеться мистецька акція «Література свіжого повітря», в ході якої виступити на імпровізованій сцені зможуть усі бажаючі. Попередній запис і акредитація журналістів – на місці. Для зручності приїжджих на трасі Київ-Ковель, якої з Києва ходять маршрутні таксі, встановлено спеціальний показчик.

17 травня о 12.00 в місті Коростень, у Міському будинку культури, що на центральній площі, розпочнеться фінальна частина Дев’ ятого Всеукраїнського фестивалю сучаної української літератури «Просто так». Свої твори зі сцени фестивалю прочитають автор из різних областей, яких до участі у фіналі запросило журі фестивалю. До участі також запрошуються журналісти та всі любителі літератури. Фіналістів та журналістів у субботу, 17 травня, о 8.00 біля агентства УНІАН (Хрещатик, 4) чекатиме спеціальний автобус, яким увечері цього ж дня можна буде повернутися до Києва. Акредитація журналістів – перед посадкою до автобусу. Фестиваль проходить за підтримки відомого українського бізнесмена Костянтина Григоришина. Спонсори фестивалю – місто Коростень, газета «Дзеркало тижня», Коростенський індустріальний парк і вітчизняний виробник комп’ютерів фірма «ДіаВест»; інформаційні спонсори – 5-й канал, «Літературна Україна» та УНІАН. Подробиці – на сайті litfest.org.ua.