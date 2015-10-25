Правоохоронці розпочали перевірку бездіяльності Маріупольської міської виборчої комісії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні з Міністерства внутрішніх справ України до главку міліції Донеччини надійшов лист зі зверненням Охендовського про вжиття заходів стосовно триваючої бездіяльності Маріупольської міської виборчої комісії, яка полягає в неотриманні нею станом на 1.00 25 жовтня виготовлених на її замовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради та Маріупольського міського голови для голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Читайте такожДо міліції надійшло понад 300 повідомлень про порушення під час місцевих виборів

«На думку голови ЦВК, в діях окремих членів Маріупольської міської територіальної виборчої комісії можуть мати місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача)», - зазначають у МВС.

Читайте такожУ ЦВК переконані, що в Маріуполі вдасться організувати голосування

Вказане звернення внесено в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події ГУМВС України в Донецькій області. Розпочато відповідну перевірку.