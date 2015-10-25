На Одещині на виборчій дільниці сталася сутичка - МВС

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, конфлікт стався між жителями села Папаздра і невідомими особами, які там зареєструвалися напередодні виборів.

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«Понад 30 невідомих прибули на виборчу дільницю №203 з метою голосування, але місцеві жителі вважають, що «гості» не мають права брати участь у виборі сільського голови та місцевої влади. На місце виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу міліції», - повідомили у відділі.

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Дану подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку. Причини та обставини інциденту з'ясовуються.

Як повідомили УНІАН у міліції, станом на 17.00, прибулі на місце правоохоронці змогли врегулювати конфліктну ситуацію.

«Встановлено, що нещодавно зареєстровані виборці мали законне право брати участь у голосуванні. У зв'язку з чим, бажаючим здійснити своє виборче право не перешкоджали. Але частина з них відмовилася від участі у виборчому процесі», - розповіли у відділі. Нещодавно зареєстровані особи залишили виборчу дільницю, а місцеві жителі розійшлися по домівках.