Ющенко доручив Тимошенко повернути Семенюк назад

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО повернути статус-кво в ситуації з керівництвом Фонду держмайна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила секретар Ради нацбезпеки Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу після засідання РНБО.

На прохання УНІАН Р.БОГАТИРЬОВА уточнила, що Президент доручив прем`єр-міністрові «виконувати закони України і повернути статус-кво (у ситуації з керівництвом ФДМУ - УНІАН), а прокуратура вивчить, хто з посадовців перейшов межу законодавства України.