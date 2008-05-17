Президент ЄБРР називає інфляцію однією з найбільших проблем в Україні

На сьогодні інфляція є однією з найбільших проблем в Україні.

Про це заявив президент Європейського банку реконструкції і розвитку Жан ЛЕМ’ЄР на відкритті інвестиційного форуму в Києві.

При цьому він зазначив, що проблема інфляції є не тільки важливою для економіки країни, а також з точки зору соціальної сфери.

Окрім цього, Ж.ЛЕМ’ЄР зазначив, що Україні потрібно бути готовою до нових викликів, які пов’язані з вступом країни в Світової організації торгівлі.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), в січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го – 10,3%).