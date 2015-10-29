На сайті Ради відкрився сервіс із розміщення електронних петицій

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар голови парламенту Дмитро Столярчук.

При цьому він зазначив, що сервіс працює в тестовому режимі.

"Із сьогоднішнього дня сервіс електронних петицій - на сайті Верховної Ради. Поки в тестовому режимі", - йдеться в повідомленні.

C сегодняшнего дня сервис электронных петиций - на сайте Верховной Рады. Пока в тестовом режиме: https://itd.rada.gov.ua/petitions/List?aname=publishedПродолжаем внедрять #Eпарламент Posted by Dmytro Stoliarchuk on Wednesday, October 28, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції.

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Законом запроваджується механізм подання звернень в електронній формі, а також такий новий інструмент звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та до органів місцевого самоврядування, як електронна петиція.