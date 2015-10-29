У ГПУ заявили про "певний вплив" російських спецслужб під час подій на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам після візиту до ГПУ екс-голови СБУ Валентина Наливайченка повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео першого допиту полоненої Савченко у Росії

За його словами, за понад рік розслідування подій на Майдані доказова база збільшилася. “Звичайно у нас є дані, які дозволяють нам говорити про вплив певний на ці події зі сторони представників Російської Федерації. Але ретельна робота дозволить нам дати чіткі відповіді на те, на скільки цей вплив призводив безпосередньо до вчинення злочинів і безпосередньо до вчинення вбивств”, - сказав Горбатюк.

Читайте такожПорошенко на допрем'єрному показі фільму "Рейд": Країна має знати своїх справжніх героїв

Він нагадав, що вже встановлено причетність до розстрілів працівників спецроти “Беркуту”, але “важливим тут є робота встановити, хто і з яких мотивів, під чиєю вказівкою давав наказ на здійснення цих розстрілів”.