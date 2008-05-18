Погода на 19-23 травня

Завтра в Україні збережеться тепла погода, у західній частині пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 травня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західній частині короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, вночі в Карпатах та на Закарпатті, а вдень місцями у західних областях сильні дощі. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у західних областях 19-24°, на узбережжі морів близько 20°; в Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

20-21 травня в Україні мінлива хмарність. У західній частині дощі з грозами, подекуди сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с; у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на крайньому заході 8-10°; вдень 23-28°, у південних та східних областях місцями до 30°, на узбережжі морів та в більшості західних областей 17-22° (на високогір`ї Карпат вночі близько 10°, вдень 12-17°).

22-23 травня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, лише 22 травня у східних областях, Криму та Приазов’ї, а 23 травня у західній частині переважно без опадів. Температура у південній частині та східних областях вночі 10-16°, вдень 22-28°, 22 травня місцями до 30°; на решті терторії зниження температури вночі на 3-5°, вдень від 17-23° (22 травня) до 11-17° (23 травня).

Завтра у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

20-21 травня на Київщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

22- 23 травня у столичному регіоні короткочасні дощі (23 травня місцями невеликі), грози. Температура 22 травня вночі 11-16°, вдень 18-23°; 23 травня вночі 7-12°, вдень 11-17°.