ЄБРР погіршив прогноз росту ВВП в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз росту валового внутрішнього продукту в Україні у 2008 році з 6 до 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в прес-релізі ЄБРР.

«Очікується зменшення росту ВВП в реальному виражені до 5,5%, як наслідок потужного впливу очікуваного зростання цін на реальні доходи населення і рентабельність виробничих підприємств».

Довідка УНІАН. Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками цього року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Зростання реального ВВП України в січні-квітні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 6,2%, у квітні 2008 року проти квітня 2007 року - 6,7%.