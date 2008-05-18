Ющенко закликає вкладати гроші в ЄВРО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає учасників засідання Європейського банку реконструкції та розвитку вкладати інвестиції в різні сфери української економіки у процесі підготовки нашої держави до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Про це він повідомив, відкриваючи перше засідання Ради керуючих ЄБРР, яке відбувається в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна розраховує на активну співпрацю з банком і, на його думку, особливою привабливістю для європейських інвесторів має бути факт проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

“Ми запрошуємо інвесторів до співпраці”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що представники української влади розробили детальний план підготовки до проведення Євро-2012, який є “широким полем для вкладання інвестицій”. Зокрема, Президент підкреслив, що це стосується і побудови нових та реконструкції старих стадіонів, побудови нових сучасних доріг, реконструкції та спорудження аеропортів та багатьох інших проектів.