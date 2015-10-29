Маріупольці стали активніше подорожувати

«Городяни купують автобусні тури до країн Західної Європи, де зараз багато мігрантів, так і в країни Близького Сходу – Ізраїль і Єгипет, де теж не все спокійно», - повідомили 0629 в одній із маріупольських туристичних фірм.

І якщо Єгипет приваблює туристів морськими курортами, то в Ізраїль в основному наші співвітчизники здійснюють паломницькі поїздки або їдять на оздоровлення на Мертве море.

До речі, у турфірмах кажуть, що до початку війни в Сирії, ця стародавня країна теж була серед туристичних маршрутів.

«І в Сирії і Лівані, було на що подивитися, і куди здійснити екскурсії. Але сьогодні в цих країнах війна, тому для туристів вони закриті», - кажуть туроператори.

Читайте такожУ Маріуполі археологи виявили сліди стародавнього поселення, якому понад семи тисяч років (фото)

Серед потенційних туристів, в турфірмах назвали моряків і представників бізнесу.