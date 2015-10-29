Бойовики почали торгувати запчастинами з військової техніки – розвідка Міноборони

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У зв'язку з невиплатою грошового забезпечення військовослужбовців 2 АК в якості альтернативного способу збагачення почали торгівлю запчастинами військової техніки, які можуть використовуватися в цивільних агрегатах або автомобілях", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "продовжуються випадки дезертирства у підрозділах 2 АК. При цьому більшість особового складу, який покидає підрозділу, рецидивісти".

За даними розвідки, 28 жовтня основні зусилля супротивника були зосереджені на перевірці бойової готовності частин і з'єднань 1 і 2 АК шляхом переведення їх у вищі ступені бойової готовності.

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Також фіксується перегрупування підрозділів на Донецькому та Волноваському напрямках, ведення розвідки із залученням диверсійних розвідувальних груп на Сєвєродонецькому напрямку, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону, засобів радіоелектронної розвідки і літаків-розвідників ЗС РФ.