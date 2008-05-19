Тимошенко ще не вирішила, чи продавати ОПЗ

На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України планують розглянути питання про продаж Одеського припортового заводу.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи 18 травня на запитання, чи планує уряд скасувати продаж ОПЗ 20 травня, чи все-таки продавати підприємство, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Завтра це питання ми обговоримо на засіданні Кабміну».

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови фонду Андрій ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня прийняв рішення про зупинення наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Тим часом В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про проведення конкурсу з продажу ОПЗ. Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу. 5 травня Одеський обласний господарський суд своєю ухвалою заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Цю ухвалу винесено в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

А.ПОРТНОВ тоді заявив, що це судове визначення буде оскаржено.

За інформацією прес-служби Кабінету Міністрів, конкурс з продажу пакету акцій Одеського припортового заводу відбудеться 20 травня в Будинку уряду.

Антимонопольний комітет України повідомив, що на розгляді в АМК перебувають заяви 7 компаній, які планують взяти участь у конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу. За жодною із заяв рішення поки що не ухвалено.

Раніше призначений Кабінетом Міністрів в.о. голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ називав три компанії, які допущено до приватизації Одеського припортового заводу: «Нітроферт» (Естонія), «Єврохім» (Росія) і «Нортіма» (Україна).

16 травня Рада національної безпеки та оборони України заборонила уряду та ФДМУ приватизовувати державні пакети акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.