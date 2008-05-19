Як поставити виробництво осетрів ”на конвеєр”?

Вперше за роки незалежності України на території Бердянського району Запорізької області організовано відтворення риб осетрових порід у штучних умовах та їх промислове розведення.

Як повідомили УНІАН в Запорізькій облдержадміністрації, створення першого в незалежній Україні нового осетрового заводу - ТОВ "Бердянський осетровий завод" - спільний проект держпідприємства "Азовський центр ПівдНІРО" та риболовецького підприємства "Бриз".

В рамках реалізації даного проекту на території Бердянського району вже побудовано 9 ставків (4 для утримання виробників і 5 нерестових) загальною площею понад 4 га. На заводі ведуться роботи зі створення ставків для нагулу молоді та інкубаційного цеху з замкнутим водопостачанням і басейнами, що дозволяє повністю контролювати умови середовища: забезпечувати рибам круглий рік температуру води в 20-22 градуси, освітлення і годування, наголошується в повідомленні.

Найближчим часом на новому підприємстві вперше за роки незалежності буде почато процес відтворення риб осетрових порід в штучних умовах, - повідомили в ОДА, наголосивши, що проектна потужність заводу становить 2 млн. шт. осетрових і 10 млн. шт. судака в рік.