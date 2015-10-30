У Москві хочуть розформувати Бібліотеку української літератури

Про це повідомляє видання MEDUZA .

За словами Крикуненко, співробітники бібліотеки дізналися про затримання із засобів масової інформації.

"Слідчі пробули в приміщенні бібліотеки до 21:00 і пішли через чорний вхід. Наталію Шаріну вони забрали з собою. Нібито одному з них ще треба було поговорити з нею - так вони сказали. Зрозуміло, що це - пастка. Поговорити вони хотіли - як ніби за цілий день не наговорилися. Про суд про міри запобіжного заходу я ще поки нічого не знаю, а нас усіх викликали на допит у п'ятницю. Мене та інших, і бухгалтера, і заступник директора з АГЧ. Всіх-всіх", - розповів Крикуненко.

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У той же час Ехо Москви повідомляє, що Шаріна цих пір не отримала ніяких документів про затримання. За словами її захисника Євгена Смирнова, що після затримання у директора бібліотеки сталися дві гіпертонічні кризи.

Крім цього зазначається, що в Москві прийняли рішення про розформування Бібліотеки української літератури - вона перетвориться на філію Московського будинку національностей. "І не потрібно шукати підґрунтя", - заявив представник мерії Москви.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2011 року Сокуров на прес-конференції в Москві вимагав переформатувати Бібліотеку української літератури в Бібліотеку літератури країн СНД.

28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ОМОН.

Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецохорони, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів. Як сказала Шаріна, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектора".

29 жовтня в Слідчому комітеті РФ заявили, що мають намір клопотати про арешт Шаріної за «порушення національної ненависті і ворожнечі».