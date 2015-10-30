У Москві хочуть розформувати Бібліотеку української літератури
Завідувач відділу українознавства, культурно-масових та медійних програм Бібліотеки української літератури в Москві Віталій Крикуненко повідомив, що про затримання директора бібліотеки Наталії Шаріної ніхто не оголошував.
Про це повідомляє видання MEDUZA.
За словами Крикуненко, співробітники бібліотеки дізналися про затримання із засобів масової інформації.
"Слідчі пробули в приміщенні бібліотеки до 21:00 і пішли через чорний вхід. Наталію Шаріну вони забрали з собою. Нібито одному з них ще треба було поговорити з нею - так вони сказали. Зрозуміло, що це - пастка. Поговорити вони хотіли - як ніби за цілий день не наговорилися. Про суд про міри запобіжного заходу я ще поки нічого не знаю, а нас усіх викликали на допит у п'ятницю. Мене та інших, і бухгалтера, і заступник директора з АГЧ. Всіх-всіх", - розповів Крикуненко.
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У той же час Ехо Москви повідомляє, що Шаріна цих пір не отримала ніяких документів про затримання. За словами її захисника Євгена Смирнова, що після затримання у директора бібліотеки сталися дві гіпертонічні кризи.
Крім цього зазначається, що в Москві прийняли рішення про розформування Бібліотеки української літератури - вона перетвориться на філію Московського будинку національностей. "І не потрібно шукати підґрунтя", - заявив представник мерії Москви.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2011 року Сокуров на прес-конференції в Москві вимагав переформатувати Бібліотеку української літератури в Бібліотеку літератури країн СНД.
28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ОМОН.
Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецохорони, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів. Як сказала Шаріна, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектора".
29 жовтня в Слідчому комітеті РФ заявили, що мають намір клопотати про арешт Шаріної за «порушення національної ненависті і ворожнечі».