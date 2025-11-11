В "Укренерго" додали, що через російські обстріли до кінця доби кількість черг відключення збільшили до 4 замість 3,5, анонсованих раніше.

Росія атакувала енергетичні об’єкти в трьох областях України, внаслідок чого є знеструмлені споживачі, повідомляє Міненерго.

Як зазначили у відомстві, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. "На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - зазначили в енергетичному відомстві.

У Міненерго також нагадали, що 11 листопада у більшості регіонів України впродовж усієї доби будуть почергово відключати електроенергію. Промисловість та бізнес теж мають до кінця доби обмежити споживання електроенергії до визначеного рівня.

В енергетичному відомстві додали, що про зміну у графіку відключень можна дізнатися на сайті відповідного обленерго.

Як додали в "Укренерго", через російські обстріли до кінця доби в Україні діятимуть до 4 черг відключень замість 3,5, анонсованих раніше.

У компанії зазначають, що сьогодні станом на 9:30 споживання електроенергії в Україні було на 2,6% вищим, ніж в цей же час у понеділок.

"Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснюють там.

В "Укренерго" додали, що через сильний дощ та пориви вітру на ранок 11 листопада 16 населених пунктів у Кіровоградській області були повністю або частково знеструмлені.

"Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби", - очікують в компанії.

Атаки РФ на українську енергетику

Росія восени посилила атаки на українську енергосистему. 10 листопада ворог вчергове вдарив по енергооб’єктах, що призвело до їхнього пошкодження у кількох областях.

Через російські атаки на підстанції знизилося виробництво електроенергії на двох атомних станціях - Рівненській та Хмельницькій. При цьому найгірша ситуація зі світлом, станом на 10 листопада, спостерігалася на Полтавщині та Харківщині. Адже туди складно передавати необхідний обсяг електроенергії через наслідки ворожих атак по енергоінфраструктурі.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев очікує, що найближчими тижнями обсяг відключень може скоротитися до двох черг за умови відсутності нових обстрілів.

