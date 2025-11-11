Також було чутно вибухи й в російському місті Енгельс.

В ніч на вівторок, 11 листопада, в російських містах Саратов та Енгельс було чути вибухи. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив в своєму Telegram-каналі про пошкодшення об'єктів цивільної інфраструктури.

О 0:53 за місцевимчасом Бусаргін написав про те, що від російського Міноборони надійшло повідомлення про загрозу атаки БпЛА. В місті почав лунати сигнал повітряної тривоги, а диктор закликав мешканців відійти від вікон та сховатися в безпечному місці.

Згодом, як розповіли місцеві жителі, в місті пролунало 5-7 вибухів. Також в соцмережах є фото та відео, на яких видно пожежу. За попередніми даними, влучання сталося в Саратовський НПЗ.

Відео дня

Губернатор Саратовської області в 01:53 заявив про те, що пошкодження в результаті атаки отримала цивільна інфраструктура. Він додав, що на місці працюють екстренні служби.

Також в російських пабліках пишуть, що вибухи було чути й в російському місті Енгельс. Деталей про наслідки не повідомляється.

Примітно, що в Саратові розташований НПЗ, який спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів - бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму та іншого.

Примітно, що це вже друга атака з початку листопада на Саратовський НПЗ. В ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України вже влучали в цей НПЗ, зокрема, в комплекс нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Атаки по території Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 6 листопада було завдано успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ). Примітно, що цей завод розташований в Башкортостані й це є одне з ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. На ньому виготовляють продукцію для потреб російської армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Також ми писали, що після атаки безпілотників 2 листопада в Росії призупинив експорт палива чорноморський порт Туапсе, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти. Згідно з очікуваннями, до атаки в поточному місяці порт мав би збільшити експорт нафтопродуктів. Продукцію постачали до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Вас також можуть зацікавити новини: